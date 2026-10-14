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Efeler'de Hürriyet Bulvarı'nda kafe tartışması silahlı çatışmaya dönüştü

Efeler'de Hürriyet Bulvarı'ndaki bir kafede çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü; şans eseri yaralanma yok, polis B.Y. ve A.Y.'yi arıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de Hürriyet Bulvarı'nda kafe tartışması silahlı çatışmaya dönüştü

Efeler'de kafe içinde silah sesleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İşletmeye müşteri olarak gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü kavga, tarafların silahlarını çekmesiyle alevlendi.

Olayın gelişimi:

Çatışmada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde ilk incelemeleri başlattı, kafede ve çevresinde delil toplama çalışmaları yürütüldü.

Polis soruşturması:

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından iki kişinin bölgeden kaçtığı bildirildi. Kaçan şüphelilerin kimlikleri B.Y. ve A.Y. olarak açıklandı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE BİR İŞLETMEDE ÇIKAN TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNERKEN, OLAYDA ŞANS...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR İŞLETMEDE ÇIKAN TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNERKEN, OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI. POLİS KAÇAN İKİ ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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