Dolar 49,4065 +0,08%
Euro 55,1126 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.556,35 +0,48%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 106,06 +0,00%
--°

Adıyaman’da Ormaniçi yakınlarında kamyon kazası: 2 yaralı

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda Ormaniçi köyü yakınlarında iki kamyon çarpıştı; 2 kişi yaralandı, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman’da Ormaniçi yakınlarında kamyon kazası: 2 yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman-Çelikhan kara yolu Ormaniçi köyü yakınlarında iki kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

araçlar ve kaza yerinin detayları:

Çarpışmaya karışan araçların plakaları 09 AJ 759 ve 23 DE 280 olarak kaydedildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

yaralılar, müdahale ve hastane sevki:

Kazada yaralananlar olarak belirlenen Yunus Seçilmiş ve Yusuf Uluçay için sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu kısa süre trafiğe kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla yol üzerindeki trafik akışı yeniden sağlandı.

Soruşturma başlatıldı ve jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı
images

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi
images

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı
images

İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı