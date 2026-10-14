Adıyaman’da Ormaniçi yakınlarında kamyon kazası: 2 yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman-Çelikhan kara yolu Ormaniçi köyü yakınlarında iki kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

araçlar ve kaza yerinin detayları:

Çarpışmaya karışan araçların plakaları 09 AJ 759 ve 23 DE 280 olarak kaydedildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

yaralılar, müdahale ve hastane sevki:

Kazada yaralananlar olarak belirlenen Yunus Seçilmiş ve Yusuf Uluçay için sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu kısa süre trafiğe kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla yol üzerindeki trafik akışı yeniden sağlandı.

Soruşturma başlatıldı ve jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.