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Eczacıbaşı Peron İstanbul setlerde üstünlük kurdu, İlbank'a üç set şansı vermedi

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında İlbank'ı TVF Ziraat Bankkart Voleybol salonunda 25-23, 25-17, 25-14 ile 79 dakikada 3-0 yendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eczacıbaşı Peron İstanbul setlerde üstünlük kurdu, İlbank'a üç set şansı vermedi

maç özeti:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda İlbank karşısında etkili bir oyun sergiledi ve maçı 3-0 kazandı. Karşılaşma TVF Ziraat Bankkart Voleybol salonunda oynandı ve set skorları 25-23, 25-17, 25-14 olarak kayıtlara geçti.

setlerin akışı:

İlk sette iki ekip dengeli bir mücadele verdi; Eczacıbaşı Peron son bölümde kritik sayılarla üstünlüğü ele geçirip 25-23 ile öne geçti. İkinci sette konuk ekip servis ve bloklarda daha düzenli göründü ve farkı açarak 25-17 ile maçı yönlendirdi. Üçüncü sette ise tempo tamamen Eczacıbaşı Peron lehine döndü ve set 25-14 tamamlanarak karşılaşma sonlandırıldı. Maçın toplam süresi 79 dakika (setler: 30, 28, 21) olarak kaydedildi.

kadrolar ve süre:

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hatice Özmen Yıldız.

İlbank kadrosu: Edwards, Fatma, Beren, Lozo, Strunjak, Ece, Sinem (L), İdil Naz, Damla.

Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosu: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Yaprak, Rettke, Simge (L), Ishikawa, Weitzel, Uzelac, Dilay.

Maç, Eczacıbaşı Peron İstanbul'un set içinde istikrar ve takım savunmasında sağladığı üstünlük sayesinde kontrolü elinde tuttuğu, İlbank'ın ise zaman zaman geri dönüş arayışlarına girdiği bir görünüm sergiledi.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA İLBANK DEPLASMANINDAN 25-23...

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA İLBANK DEPLASMANINDAN 25-23, 25-17 VE 25-14’LÜK SKORLARLA 3-0 GALİP AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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