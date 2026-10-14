Otobanda kontrolden çıkan servis aracı devrildi: Altındağ'da 3 yaralı

Otobanda devrilen servis aracı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kazada bir servis aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Altındağ ilçesi Karapürçek otobanı üzerinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza sonrası adrese sevk edilen ambulans, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavi ve nakil işlemleri sağlık ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenini tespit etmek için sürücünün ifadesi ve olay yerindeki bulgular üzerinde çalışma yürütüyor.

Ankara'da seyir halindeki servis aracı devrildi: 3 yaralı