Efeler’de kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşayacak

Efeler sokaklarında kutlama coşkusu

Efeler Belediyesi, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kentte milli mücadele ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyor. Etkinliklerin merkezinde, akşam saatlerinde düzenlenecek görkemli bir Fener Alayı yürüyüşü bulunuyor.

etkinlik programı:

Program, 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Günün ilk etkinliği olarak saat 17.30'da Mesudiye Mahallesi, Mesudiye Caddesi No: 40 adresinde iki yeni merkezin açılışı gerçekleştirilecek. Ardından akşam saat 19.30'da İstasyon Meydanı'ndan başlayacak kortejle ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, bando eşliğinde kent caddelerinde yürüyüş yapacak.

merkezlerin önemi ve davet:

Kutlama kapsamında açılacak merkezlerden ilki Efeler Belediyesi Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi olurken, diğeri 35 yıllık tarihinde ilk kez hizmet yerine kavuşan Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi olacak. Bu açılışlar, kentteki tarih bilincini canlı tutmayı amaçlayan uzun soluklu çalışmalara işaret ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tüm halkı kutlamalara çağırdı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kurtuluş mücadelesi kahramanlarını andı. Başkan Yetişkin'in sözleri şöyle: “Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bağımsızlık meşalemizi yakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Bu haklı gurur ve coşkuyu hep birlikte paylaşmak üzere, tüm vatandaşlarımızı 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.30’da Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi’miz ile Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği açılışına, ardından saat 19.30’da İstasyon Meydanı’ndan başlayacak Fener Alayımıza bekliyoruz. Gelin, kurtuluş coşkumuzu omuz omuza yaşayalım”

Vatandaşlardan katılım sırasında Türk bayrağı ve meşale taşımaları, kortejin düzeni ve güvenlik kurallarına uyulması isteniyor. Etkinlik, hem anma hem de toplumsal hafızayı tazeleyen bir buluşma olarak planlandı.

EFELER’DE FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENECEK