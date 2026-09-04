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Erzurum Yakutiye Kent Meydanı'nda halk sağlığı şenliği katılımı artırdı

Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı’nda düzenlenen Halk Sağlığı Şenliği, ücretsiz taramalar ve bilgilendirme ile koruyucu sağlık farkındalığını artırdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum Yakutiye Kent Meydanı'nda halk sağlığı şenliği katılımı artırdı

etkinlik hakkında genel bilgi:

Sağlık Bakanlığı tarafından 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Yakutiye Kent Meydanı’nda 'Halk Sağlığı Şenliği' düzenledi. 3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şenlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve koruyucu sağlık hizmetleri ile erken teşhis konusunda bilgilendirme amaçlı çalışmalara ev sahipliği yaptı.

etkinlikte sunulan hizmetler:

Meydana kurulan stantlarda uzman sağlık personeli tarafından koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konularında danışmanlık ve bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçilere yönelik çeşitli sağlık taramaları uygulandı ve katılımcılara yönlendirici bilgiler verildi. Etkinlik, vatandaşları düzenli taramalara katılmaya teşvik etmeyi ve hastalık ortaya çıkmadan önlem almayı hedefledi.

yetkililerin vurguları:

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, etkinliğin amacını şu sözlerle aktardı: 'Şenlikle birlikte vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri bizim için tedavi edici hizmetler kadar değerli ve önemlidir. Hastalıkları, özellikle de kronik hastalıkları önleyebilirsek insanların yaşam kalitesini de artırmış oluruz. Kronik hastalıklar bizim için çok önemli. Halkımızdan bu kapsamdaki taramalara katılmalarını bekliyoruz.'

Meral ayrıca stantların işleyişine dikkat çekerek, 'Stantlarımızda hekimlerimiz ve uzmanlarımız vatandaşlarımıza danışmanlık veriyor. Halkımızı şenliğimize davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Yetkililer, Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin amacı doğrultusunda vatandaşların sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve koruyucu sağlık uygulamalarına erişimin kolaylaştırılmasının önemine işaret etti.

Şenlik, yerel halka doğrudan ulaşarak bilgilendirme ve tarama oranlarının artırılmasını sağlamayı, böylece kronik hastalıkların erken dönemde tespit edilip önlenmesine katkı sunmayı amaçladı.

ERZURUM’DA 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA YAKUTİYE KENT MEYDANI’NDA DÜZENLENEN HALK...

ERZURUM’DA 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA YAKUTİYE KENT MEYDANI’NDA DÜZENLENEN HALK SAĞLIĞI ŞENLİĞİ, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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