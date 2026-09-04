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Kuşadası'nın görünür yüzü zabıta, 200 yıllık hizmetiyle anıldı

Kuşadası'nda Zabıta Teşkilatı'nın 200. yılı kahvaltıyla kutlandı; Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ekiplerin huzur ve güven için çalışmalarına teşekkür etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuşadası'nın görünür yüzü zabıta, 200 yıllık hizmetiyle anıldı

Kuşadası'nda zabıta teşkilatının 200'üncü yılı anıldı

Kuşadası Belediyesi, kent düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunmasında görev yapan zabıta personelini düzenlenen bir kahvaltı programında bir araya getirerek zabıta teşkilatının 200'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Organizasyonda konuşan yetkililer, ekiplerin günün her saatinde yürüttükleri denetim ve müdahale görevlerinin kent yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

kutlama programı:

Kahvaltı organizasyonu, Zabıta Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında personelin özverili çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı; katılımcılara teşekkür belgeleri ya da kutlama mesajları takdim edildi. Etkinlik, belediye ile sahada hizmet veren ekipler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen samimi bir ortamda geçti.

belediye vekilinin mesajı:

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, konuşmasında zabıtanın belediyenin vatandaşla doğrudan temas eden yüzü olduğunu belirterek ekiplerin fedakârca çalıştığını ifade etti. Demirtaş, "Başkanımız Ömer Günel’in yaşadığı talihsizliklerden sonra zor bir dönemde görevi vekaleten devraldım. Sizler de bu zor dönemde belediye ve halk arasındaki doğrudan görünen yüz olarak, göreviniz daha da zor olsa da, elinizden gelenin en iyisini yaptınız her zaman. Görevi devraldığım günden bugüne sizlerin Kuşadası Belediyesi’nin görünen yüzleri olarak verdiğiniz hizmetlerden dolayı her zaman takdir ettim. Tüm emek veren zabıta personellerimizin Zabıta Haftası kutlu olsun" diyerek personelin emeklerine teşekkür etti.

Demirtaş, zabıta ekiplerinin kentte huzur ve güvenin sağlanması için gece gündüz görev yaptıklarını, belediye ile vatandaş arasındaki iletişimde önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı ve tüm çalışma arkadaşlarına başarı dileklerinde bulundu.

Etkinlik, zabıta personelinin motivasyonunu artırmayı ve hizmet kalitesinin korunması amacıyla saha deneyimleri ile geri bildirimlerin paylaşılmasına olanak sağlayan bir platform olarak değerlendirildi.

ZABITANIN BELEDİYENİN VATANDAŞLA DOĞRUDAN TEMAS EDEN YÜZÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN KUŞADASI BELEDİYE...

ZABITANIN BELEDİYENİN VATANDAŞLA DOĞRUDAN TEMAS EDEN YÜZÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, KENTTE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN GECE GÜNDÜZ GÖREV YAPAN EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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