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Sağlık elçisi çocuklarla hedef: erken yaşta sağlık bilinci

Memişoğlu, merkezlerde verilen eğitimlerle 878 bin 840 çocuğu 'Sağlık Elçisi' yaptıklarını ve yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlık elçisi çocuklarla hedef: erken yaşta sağlık bilinci

Bakanın halk sağlığı haftası mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3-9 Eylül tarihleri arasındaki Halk Sağlığı Haftasına ilişkin sosyal medya paylaşımında bu yılın ikinci gününde odağın çocuklarda olduğunu belirtti. Memişoğlu, "Halk Sağlığı Haftamızın 2. gününde odağımızda evlatlarımız var; Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" ifadelerini kullandı ve küçük yaşta sağlık bilinci kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

eğitimlerin kapsamı ve uygulama biçimi:

Paylaşıma göre uygulamalı eğitimlerin yürütüldüğü interaktif istasyonlarda 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden afet bilincine, sağlıklı beslenmeden hareketli yaşama kadar çok sayıda konu ele alınıyor. Bakan Memişoğlu, bu programlar sayesinde 878 bin 840 çocuğun "Sağlık Elçisi" haline getirildiğini bildirdi. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesindeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademileri aracılığıyla da yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verildiği açıklandı.

amaç ve bakanın çağrısı:

Memişoğlu, erken yaşta edinilen sağlıklı alışkanlıkların hem birey hem toplum sağlığı için belirleyici olduğunu ifade etti ve ailelere yönelik mesajında, "Siz yeter ki sağlıkla büyüyün, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Açıklama, Halk Sağlığı Haftası kapsamında erken müdahale ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceğine işaret ediyor.

Bakan Memişoğlu: &quot;878 bin 840 evladımızı ‘Sağlık Elçisi’ yaptık&quot;

Bakan Memişoğlu: "878 bin 840 evladımızı ‘Sağlık Elçisi’ yaptık"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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