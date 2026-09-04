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Okulların 390 personel ihtiyacı İŞKUR kurasıyla karşılandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, okullarda İŞKUR kapsamında çalıştırılacak 390 kişi noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:38

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Okulların 390 personel ihtiyacı İŞKUR kurasıyla karşılandı

Kura süreci ve katılım:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda İŞKUR kapsamında çalıştırılacak personelin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Çekim, Siverek Mehmetçik İlkokulu Konferans Salonu'nda, noter huzurunda gerçekleştirildi. Programa, okullarda çalışmak için başvuru yapan 3 bin 978 kişi katıldı.

Seçilenler ve işlem süreci:

Noter başkanlığında yapılan çekim sonucunda, okullarda görevlendirilecek 390 kişi belirlendi.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, görevlendirilmeye hak kazanan kişilerin belirlenen tarihlerde işlemlerini tamamlamaları istendi.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ OKULLARDA İŞKUR...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ OKULLARDA İŞKUR KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK 390 KİŞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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