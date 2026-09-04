Kırıkhan’da direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş devrildi: üç kişi kurtarıldı

Kaza detayları:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil yol kenarına uçtu, devrilerek hurdaya döndü.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sıkıştıkları araçtan çıkarıldı ve ilk müdahale yapıldı.
Olay yerinde müdahale:
İtfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları kurtarma çalışmasını gerçekleştirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
İnceleme ve soruşturma:
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
HATAY’DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINA UÇAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.
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