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Kırıkhan’da direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş devrildi: üç kişi kurtarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Fiat Tofaş yol kenarına devrilip hurdaya döndü; 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkhan’da direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş devrildi: üç kişi kurtarıldı

Kaza detayları:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil yol kenarına uçtu, devrilerek hurdaya döndü.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sıkıştıkları araçtan çıkarıldı ve ilk müdahale yapıldı.

Olay yerinde müdahale:

İtfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları kurtarma çalışmasını gerçekleştirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINA UÇAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINA UÇAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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