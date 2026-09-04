İklim baskısını kırmak için yatırımların zamanı

İstanbul'da seslendi: COP31 vizyonu ve sorumluluklar:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi"nde iklim krizinin ağırlaşan etkilerinin toplumlar üzerindeki baskısını anlattı. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Kurum, konuşmasında son dönemde Nepal ve Çin’den gelen görüntüleri örnek göstererek "İklim değişikliğinin ağırlaşan etkileri üzerimizdeki baskıyı da arttırmaya devam ediyor" ifadesini kullandı ve insanların COP31'den beklentilerinin hiçbir zamankinden daha yüksek olduğunu söyledi.

Finansın merkezinde adalet ve uygulama:

Kurum, iklim mücadelesinin başarıya ulaşmasının anahtarının finansman olduğunu vurguladı: "Bir hedefi uygulamaya, bir planı yatırıma, bir kararı sonuca dönüştürmenin yegane aracı finansmandır." Küresel finans dünyasının adaletli ve yapıcı bir duruşla sürece destek verdiğini belirten Kurum, zirvenin amacının finansman ile uygulama arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmada öne çıkan rakamlar dikkat çekiciydi: İklim finansmanına ihtiyaç 7,5 ila 9 trilyon dolar aralığında gösterilirken, şu anda dünya için ayrılan yıllık finansmanın yaklaşık 1,9 trilyon dolar olduğu belirtildi. Kurum bu farkı "uçurum" olarak nitelendirdi ve özel sektör, finans kuruluşları ve hükümetlerin ortak çabasıyla kapanması gerektiğini ifade etti.

Yatırım fırsatları ve dönüşüm örnekleri:

Bakan Kurum, iklim meselesinin artık sadece bir çevre konusu olmadığına; aynı zamanda bir finans, kalkınma, yatırım ve teknoloji meselesi olduğuna dikkat çekti. Yeşil dönüşümün yeni pazarlar ve iş olanakları yaratacağını, bu dönüşüme erken yatırım yapanların kısa sürede getirilerini almaya başlayacağını söyledi.

Hazırladığı örnekle dönüşümün kapsamını somutlaştırdı: Norveç'te 2025 yılında satılan her 100 otomobilin yaklaşık %96'sının elektrikli olduğunu; 2026'da bu oranın %97'nin üzerine çıktığını ve yüzde 100'e doğru ilerlediğini belirterek, otomotivdeki dönüşümün şarj altyapısı, batarya erişimi, yazılım ve yeni servis modelleri gibi geniş bir elektrifikasyon pazarını beraberinde getirdiğini anlattı.

Kurum, finans kuruluşlarına iki kritik soruyu yöneltti: Öncelikli alanlarda (elektrifikasyon, atık yönetimi, dirençli şehirler, okyanuslar vb.) finans kuruluşları nasıl daha güçlü katkı sağlayacak ve mevcut kaynakların etkisini arttırmak için hangi araçları kullanacak? Bu soruların cevapları, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanını 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolar seviyesine çıkarma hedefine ulaşmada belirleyici olacak.

Bunun için COP31 Başkanlığı olarak somut adımlar atıldığını söyleyen Kurum, "İklim Uygulama Köprüsü"nün oluşturulduğunu belirtti ve Türkiye'nin COP31 vizyonundan hareketle verilen sözlerin yerde bırakılmayacağını vurguladı.

Son olarak Kurum, finans sektörüne şu mesajı iletti: "Geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak; bugünden yatırım yapanlar olacaktır." Bu çağrı, hem özel sektörün hem de kamu aktörlerinin iklim odaklı yatırımlara yönelmesini amaçlıyor.

İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi, bankalar, katılım bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek iklim finansmanının hızlandırılması yönünde ortak strateji ve uygulama yollarını tartışmayı hedefliyor. Kurum, katılımcılara teşekkür ederek finansal aktörlerin sürece daha güçlü katılımının zorunlu olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Bakan Kurum : " İklim değişikliğinin ağırlaşan etkileri üzerimizdeki baskıyı da arttırmaya devam ediyor"