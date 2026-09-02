Efeler'de sabahın ilk ışıklarıyla başlatılan kapsamlı temizlik seferberliği

Efeler Belediyesi'nin sabah çalışmaları:

Efeler Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik seferberliğiyle vatandaşlara daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre sunmayı hedefliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla sahaya inerek planlı ve düzenli bir program dahilinde temizlik faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Hasanefendi Mahallesi'ndeki uygulama:

İlçenin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktalarından biri olan Hasanefendi Mahallesi'nde ekipler, modern yol süpürme araçları ve ekipmanlarla sokakları baştan aşağı temizledi. Kent içi hareketlilik başlamadan tamamlanan çalışmalar sayesinde bölge sakinleri güne daha temiz ve düzenli bir çevrede başladı.

vatandaş tepkisi ve sürdürülebilir hedefler:

Rutin temizlik uygulamaları bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı; sokakların düzenli temizlenmesinin sağladığı konfor esnaf ve mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan çalışmalar için Anıl Yetişkin ve sahadaki ekiplere teşekkür edildi.

Efeler Belediyesi, kent genelinde hijyen standartlarını yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla temizlik çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdürecek. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bu uygulamalar, düzenli bakım ve denetimlerle desteklenerek kalıcı temizlik hedeflerine hizmet edecek.

EFELER BELEDİYESİ EKİPLERİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR