Tekirdağ semalarında rüzgârla süzülen ak pelikan sürüsü görüntülendi

Tekirdağ'da göç halindeki ak pelikanlar kayda geçti

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Malkara ilçesindeki Karatepe RES sahasında yürüttüğü ornitolojik gözlemler sırasında göç yolculuğundaki ak pelikanlar fark edildi. Gözlemi takip eden akademisyenler, sürünün gökyüzünde süzülüşünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

gözlem anı ve kayıt:

Gözlemleri izleyen ve kayıt alan isimler arasında Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Erdoğan bulunuyor. Prof. Dr. Erdoğan, göç eden pelikan sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı; kayıt anı ekiplerin saha çalışmasının bir parçası olarak belirlendi.

bölgedeki doğal yaşamın görünürlüğü:

Gökyüzünde süzülen ak pelikanların kaydı, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu. Sahada yürütülen ornitolojik çalışmalar, türlerin göç davranışlarını izleme ve koruma çabalarına ışık tutuyor; elde edilen görüntüler hem saha ekipleri hem de kamuoyu için görsel belge niteliği taşıyor.

Tekirdağ'daki bu tür gözlemler, bölgenin doğa koruma faaliyetleri kapsamında sürdürülen çalışmaların somut örneklerinden biri olarak kayda geçti ve yetkililer tarafından takip ediliyor.

TEKİRDAĞ’DA GÖÇ YOLCULUĞUNDAKİ AK PELİKANLAR, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN MALKARA İLÇESİNDEKİ KARATEPE RES SAHASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORNİTOLOJİK GÖZLEM SIRASINDA CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.