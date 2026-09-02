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Patnos Barajı'nda gün batımı gölü renklere bürüdü

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı'nda akşam güneşi turuncu, kızıl ve sarı tonlara büründü; suya yansıyan manzara kartpostallık görüntüler sundu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Patnos Barajı'nda gün batımı gölü renklere bürüdü

Patnos Barajı'nda gün batımı görsel şöleni

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı, akşam güneşinin alçaldığı saatlerde gökyüzünü turuncu, kızıl ve sarı tonlara boyayarak su yüzeyinde eşsiz yansımalar oluşturdu. Hafif esintiyle dalgalanan su, renkleri kırıp dağıtarak kartpostallık karelerin ortaya çıkmasını sağladı.

manzara ve renkler:

Gökyüzündeki sıcak tonların suya karışması, baraj çevresine sakin ve büyüleyici bir atmosfer kazandırdı. Işıkların su üzerindeki oyunları, her anı farklı bir palete dönüştürerek izleyenlere görsel bir şölen sundu.

ziyaretçi deneyimi:

Baraj kıyısına gelenler, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla bu anları kaydetti; bazıları ise sadece sessizce manzaranın tadını çıkardı. Akşamın dinginliği ve renk geçişleri, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekti ve bölgeye ayrı bir huzur kattı.

(MG-NK)

Patnos Barajı’nda gün batımı görsel şölen oluşturdu

Patnos Barajı’nda gün batımı görsel şölen oluşturdu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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