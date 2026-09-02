Patnos barajı akşamın renkleriyle kartpostala dönüştü

Patnos barajı'nda gün batımı büyüsü

Patnos Barajı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünün aldığı sıcak tonlarla öne çıktı. Turuncu, kızıl ve sarı renkler bulutları kaplarken, barajın sakin su yüzeyine yansıyan manzaralar kartpostallık kareler oluşturdu.

gökyüzü ve suyun uyumu:

Güneşin batışı sırasında oluşan renk geçişleri su üzerinde net bir şekilde okunurken, özellikle rüzgarsız anlarda meydana gelen ayna etkisi fotoğrafçılar için ideal kompozisyonlar sundu. Işık ve renk oyunları baraj çevresine sessiz, etkileyici bir atmosfer kazandırdı.

ziyaretçi ilgisi:

Akşam saatlerinde bölgeyi tercih edenler, manzaranın keyfini çıkarırken fotoğraf çekenler ve yürüyüş yapanlar baraj kıyısında bir araya geldi. Patnos Barajı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi ve akşam yürüyüşlerine renk kattı.

PATNOS BARAJI’NDA GÜN BATIMI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU