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Çivril'de TOKİ bölgelerine konforlu ulaşım için sıcak asfalt adımı

Çivril’de TOKİ yolları, Çivril Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sıcak asfaltlanacak; amaç güvenli ve konforlu ulaşım.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Çivril'de TOKİ bölgelerine konforlu ulaşım için sıcak asfalt adımı

Çalışma bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde TOKİ konutları ile çevresindeki yolların uzun süredir süregelen asfalt ihtiyacına yanıt verilecek. Çalışma, Çivril Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek ve bölgedeki yollar sıcak asfaltla kaplanacak.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Başlatılacak sıcak asfalt uygulamasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje, özellikle yağışlı ve kış aylarında yaşanan zorlu yol koşullarını hafifletmeyi ve günlük ulaşım süresini kısaltmayı hedefliyor.

Yerel yönetimlerin değerlendirmesi:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, çalışmanın vatandaşların talepleri doğrultusunda başlatıldığını belirtti ve hizmetleri için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Dere, çalışmanın TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin günlük yaşam kalitesinde hissedilir bir iyileşme ve yol güvenliğinde artış bekleniyor.

TOKİ YOL ÇALIŞMASI

TOKİ YOL ÇALIŞMASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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