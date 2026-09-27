Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7371 -0,01%
Bist 12.899,35 +0,00%
Altın Gram 6.613,09 -2,81%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 98,36 +0,94%
--°

Efeler'de sanat yetenekleri sahaya çıkıyor: AYSEM kayıtları tamamlandı

Efeler'de AYSEM kurs kayıtları, öğrenciler ve velilerin yoğun ilgisiyle Efeler Anadolu Lisesi'nde tamamlandı; sanat eğitimleri yakında başlayacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler'de sanat yetenekleri sahaya çıkıyor: AYSEM kayıtları tamamlandı

Efeler'de AYSEM kayıt süreci tamamlandı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen AYSEM (Aydın Sanat Eğitim Modeli) kapsamında Efeler'de düzenlenecek kursların kayıtları, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla Efeler Anadolu Lisesi'nde tamamlandı. Sürecin, "Sanatla Uyum, Eğitimle Gelişim" vizyonuna uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Kayıt yoğunluğu ve katılım:

Kayıtların yapıldığı alanda Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Çomruk, AYSEM İl Koordinatörü Aytaç Onur Demirtaş ve AYSEM Efeler İlçe Koordinatörü Serkan Arslanargun hazır bulundu. Eğitim yöneticileri, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve başvuruların yoğun ilgi gördüğünü yerinde gözlemledi.

Programın hedefleri ve içerikleri:

AYSEM kapsamında öğrencilerin görsel sanatlar, sahne sanatları, eleştirel okuma ve yazarlık gibi alanlarda eğitim alması planlanıyor. Kursların amacı, öğrencilerin sanatsal yönlerini desteklemek ve farklı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak olarak açıklandı. Model, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak uygulanıyor.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kursların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Eğitim yöneticileri, programın hem akademik gelişime katkı sunacak hem de öğrencilerin sanat ve edebiyat alanındaki ilgisini derinleştirecek bir çerçeve sunduğunu vurguladı.

AYDIN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN AYDIN SANAT EĞİTİM MODELİ (AYSEM)...

AYDIN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN AYDIN SANAT EĞİTİM MODELİ (AYSEM) KAPSAMINDA EFELER'DE DÜZENLENECEK KURSLARIN KAYITLARI, ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

anadolu yakasında gece başlayan yağış sabah yoğunluğa dönüştü
images

Dışkıda kan görülmesi ihmal edilmemeli: ne zaman doktora başvurmalısınız
images

Erzincan'da aileler için dijital detoks kampıyla ekran molası
images

Şap alarmı: Bayburt'ta yetiştiricilere aşı ve önlem çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uzun saçlar maçta iki kırmızı karta neden oldu

Amasya'da Yeşilırmak yerleşkesi önünde çarpışma: 4 üniversite öğrencisi yaralandı

Adana'nın renkli buluşması: kuş pazarı sabahın erken saatlerinde canlanıyor

Erzurum'da 15 kilometrelik sarıçam yürüyüşü

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi