Kağıthane'de Erdoğan'ın 2028 mesajı: 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Kağıthane'de Türkiye Yüzyılı Buluşmaları başladı

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programının İstanbul etabı Kağıthane'de start aldı. Kağıthane AK Parti İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen programa AK Parti Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ile çok sayıda partili katıldı.

Büyükgümüş'ün 2028 vurgusu:

Programda konuşan Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin gündemindeki konuları vatandaşlarla birlikte istişare edeceklerini belirtti. Büyükgümüş, AK Parti'nin diğer siyasi partilerden farklı olduğunu vurgulayarak, partide dünün kahramanlarının bugün hain ilan edildiği türden bir savrulmanın yerinin olmadığını söyledi.

Gelecek hedeflerine dair değerlendirmesinde ‘İnşallah 2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ ifadelerini kullandı. Siyaseti inanç, gayret, adanmışlık ve fedakarlıkla yürüttüklerini belirten Büyükgümüş, kapı kapı dolaşarak halkın duygu ve kanaatini siyasete dönüştürmeye devam ettiklerinde araya hiçbir gücün giremeyeceğini söyledi.

İstanbul değerlendirmesi ve teşkilat çalışmaları:

Abdullah Özdemir ise program kapsamında sahada 7 binden fazla partilinin vatandaşlarla buluştuğunu aktardı. Özdemir, İstanbul'un 'kendi haline terk edilmiş' bir görüntü verdiğini savunarak, ilçe belediyelerindeki olumsuzlukların rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla hukuk süreçlerine konu olduğunu, hatta Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin de sürecin yarattığı rahatsızlıktan bahsettiğini söyledi.

Özdemir, belediyelerdeki gelişmelerin ve yapılan seçimlerin AK Parti lehine sonuçlar üretmeye başladığını kaydetti.

Mahalle bazlı istişare ve 25 yıllık yaklaşım:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise AK Parti'nin 25 yıllık serüveninde en önemli unsurun vatandaşa kulak vermek olduğunu vurguladı. Öztekin, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın İstanbul etabında mahalle ve sokak ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geleceklerini, bu tür istişarelerin yol haritası belirlemede kızmet ettiğini söyledi.

Öztekin, ‘İnşallah 2028 yılında önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızı yeniden memleketimizin başında göreceğiz’ diyerek, bu hedef için gece gündüz çalışılacağını ifade etti.

Etkinlik, teşkilat sözcülerinin ve milletvekillerinin katılımıyla, saha çalışmaları ve doğrudan iletişim hedefiyle sürerken, konuşmacılar sahadaki temasa ve vatandaşların görüşlerinin siyasete yansıtılmasına vurgu yaptı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TEŞKİLAT BAŞKANI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ, KAĞITHANE AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI'NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA KONUŞTU