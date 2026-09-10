Efeler'de tiyatro ve halk oyunları kayıtları: başkan Anıl Yetişkin duyurdu

Efeler'de yeni dönem kültür ve sanat kursları

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentte yaz boyunca süren kursların ardından güz dönemi programlarının hazırlandığını ve başvuruların başlayacağını açıkladı. Belediye, kültür ve sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeyi hedefliyor.

Tiyatro atölyeleri başvuruları:

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) atölye kayıtları 16 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Kurslar ücretsiz olup iki ayrı yaş grubuna yönelik düzenlenecek: 13-18 yaş için Genç Tiyatro Atölyesi ve 19 yaş ve üzeri için Büyükler İçin Tiyatro Atölyesi.

Kontenjan sınırlaması bulunan atölyelerde seçmeler 17 Ekim'de genç grup, 18 Ekim'de ise büyükler grubu için gerçekleştirilecek. Başvurular Efe Mobil uygulaması üzerinden veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ne gidilerek yapılabiliyor.

Halk oyunları kursu kayıtları:

Efeler Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yeni dönem kurs başvuruları 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Kursa 15 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek.

Kayıtlar, Efeler Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi üzerinden bizzat yapılacak. Belediye, kurslarla yerel kültürün ve sanatın güçlendirilmesini amaçlıyor.

BAŞKAN YETİŞKİN: "GÜZ DÖNEMİ KURSLARI BAŞLIYOR"