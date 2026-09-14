Efelerli çocuklar havacılıkla tanıştı: gökyüzüyle ilk keşif

Efelerli çocuklar havacılıkla tanıştı

Efeler Belediyesi tarafından yürütülen Otizm Yaşam Merkezi öğrencileri, havacılık dünyasını yakından tanımak için Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen THK Havacılık Festivaline katıldı. Etkinlik, Selçuk Havacılık ve Eğitim Merkezi Efes Havalimanında gerçekleştirildi ve merkez öğrencileri için hem öğretici hem de unutulmaz anlar sundu.

festivalde deneyimler:

Çocuklar, 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen festival alanında farklı hava araçlarını görme fırsatı buldu. Gün boyunca sıcak hava balonu ve uçuş simülatörü deneyimi yaşayan öğrenciler; paraşüt ve yamaç paraşütü, planör, microlight, ultralight ve gyrocopter uçuşları ile model uçak gösterilerini ilgiyle izledi. Yakından tanıma ve simülasyonlar, çocukların havacılığa dair merakını canlı tuttu.

eğitim ve sosyal kazanımlar:

Efeler Belediyesi'nin, Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde yürüttüğü merkez çalışmaları, yalnızca sınıf içi eğitimi değil sosyal ve kültürel deneyimleri de kapsıyor. Bu ziyaret, öğrencilerin duyu, dikkat ve sosyal etkileşim becerilerine katkı sağlarken aynı zamanda heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşanmasına vesile oldu. Etkinlik boyunca yaşanan coşku, festival alanına katılan çocukların ve velilerin yüzüne yansıdı.

EFELER BELEDİYESİ OTİZM YAŞAM MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN ÖZEL ÇOCUKLAR, HAVACILIK FESTİVALİ’NDE FARKLI HAVA ARAÇLARINI YAKINDAN TANIYIP UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ VE SICAK HAVA BALONUNU DENEYİMLEDİ.