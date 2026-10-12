Efemkart ile dayanışma: 32 bin kişiye 12 milyon TL'lik destek

nasıl işliyor:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in sosyal belediyecilik vizyonuyla geliştirilen Efemkart, teknoloji ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Proje, belediyeye ait sosyal tesislerin yanı sıra kent genelindeki anlaşmalı iş yerlerinde de kullanılabiliyor ve vatandaşa maddi kolaylık sağlıyor.

vatandaşa ve esnafa katkısı:

32 bin üyeye ulaşan Efemkart, kullanıcılarına yüzde 50'ye varan indirim imkânı sunuyor. Bu yaklaşım hem aile bütçesine doğrudan katkı yapmakta hem de yerel esnafın gelir akışını desteklemektedir.

sonuçlar ve belediye açıklaması:

Efemkart sayesinde bugüne kadar vatandaşların cebinde toplam 12 milyon TL doğrudan tasarruf oluştu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projenin amaçlarını ve büyüme kararlılığını şöyle özetledi: 'Efeler’de yaşayan her bir hemşehrimizin refahı ve mutluluğu bizim birinci önceliğimizdir. Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızın bütçesini korumak, dayanışma ruhunu kentimizin her sokağına yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz.'

Belediye, Efemkart ağını genişleterek sosyal yardımın etkinliğini ve ekonomik katma değeri artırmayı hedefliyor. Proje hem bireylerin günlük harcamalarında rahatlama sağlıyor hem de yerel ekonomide çarkların dönmesine katkı sunuyor.

EFEMKART PROJESİ VATANDAŞA DESTEK OLUYOR