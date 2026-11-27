olayın gelişimi:

Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Aysun Doğan, Bornova kampüsünde öğrencisi olduğu belirtilen bir kişi tarafından kesici aletle yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve Doğan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

şüphelinin yakalanması ve müdahale:

Olayın ardından polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek şüpheli B.V. (28)'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Rektörlük açıklamasına göre personel ve öğrenciler saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Hastanede yapılan ilk müdahalede gerekli tedavi uygulanmış, Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma ve üniversitenin açıklaması:

Olayla ilgili adli işlemler Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Yetkililer, şüphelinin geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydının bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü saldırıyı kınayarak Prof. Dr. Aysun Doğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve üniversitede şiddete müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ’NDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, KESİCİ ALETLE SALDIRI SONUCU YARALANDI. HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMADIĞI ÖĞRENİLEN AKADEMİSYEN HASTANEYE KALDIRILIRKEN, ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.