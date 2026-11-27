olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

Batman’da, Sason-Kozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkiinde dün bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası hasarlı araç için bölgeye çağrılan çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

sürücünün kurtuluşu ve araçtaki durum:

Çekici sürücüsü, son anda araçtan atlayarak yaralanmadan kurtuldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, çekici kullanılamaz hale geldi ve olay yerinde teknik hasar oluştu.

inceleme ve güvenlik değerlendirmesi:

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Emniyet ekipleri ve ilgili birimler, bölgedeki yol güvenliği ve olası teknik arızalar üzerinde çalışma yürütüyor; kamuoyuna yönelik başka bir detayın açıklanacağı bildirildi.

BATMAN'DA, DÜN MEYDANA GELEN KAZADAKİ ARACI ALMAYA GİDEN ÇEKİCİ, AYNI NOKTADA UÇURUMA YUVARLANDI.