İGA sürdürülebilirlikte yeni eşiği aştı: Eskişehir GES ile tüm elektriğini yenilenebilirden karşılıyor

raporun ana çizgisi:

İGA İstanbul Havalimanı, "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" vizyonuyla yayımladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporunda çevresel ve sosyal önceliklerini operasyonel dayanıklılık ve insan odaklı dönüşüm ekseninde sundu. Rapor; "Mobilitenin Geleceği", "Çevrenin Bütünselliği" ve "İnsana Değer Katma" başlıkları etrafında şirketin dijitalleşme, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik performansını bir arada değerlendirdi.

enerji ve emisyon hedefleri:

Ağustos 2025'te devreye alınan Eskişehir GES ile İGA, 240 megavat (MW) kurulu güce ulaşarak tesisin sadece beş aylık üretimiyle 2025 yılında ihtiyaç duyduğu elektriğin %54