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İGA sürdürülebilirlikte yeni eşiği aştı: Eskişehir GES ile tüm elektriğini yenilenebilirden karşılıyor

İGA İstanbul Havalimanı, 2025 sürdürülebilirlik raporunda Eskişehir GES'le tüm elektriğini yenilenebilirden sağlayıp su, emisyon ve operasyonel hedeflerini açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İGA sürdürülebilirlikte yeni eşiği aştı: Eskişehir GES ile tüm elektriğini yenilenebilirden karşılıyor

raporun ana çizgisi:

İGA İstanbul Havalimanı, "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" vizyonuyla yayımladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporunda çevresel ve sosyal önceliklerini operasyonel dayanıklılık ve insan odaklı dönüşüm ekseninde sundu. Rapor; "Mobilitenin Geleceği", "Çevrenin Bütünselliği" ve "İnsana Değer Katma" başlıkları etrafında şirketin dijitalleşme, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik performansını bir arada değerlendirdi.

enerji ve emisyon hedefleri:

Ağustos 2025'te devreye alınan Eskişehir GES ile İGA, 240 megavat (MW) kurulu güce ulaşarak tesisin sadece beş aylık üretimiyle 2025 yılında ihtiyaç duyduğu elektriğin %54

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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