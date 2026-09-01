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Minik minderde uluslararası başarı: Yunusemre'nin 4 madalyası

Yunusemre Belediyespor'un minik güreşçileri, Malatya'daki uluslararası turnuvadan 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya ile döndü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Minik minderde uluslararası başarı: Yunusemre'nin 4 madalyası

turnuva ve katılım:

Malatya’da düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası, 15 ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Grekoromen stil müsabakalarında mindere çıkan Yunusemre Belediyespor'un minik güreşçileri, elde ettikleri derecelerle kulübün uluslararası arenadaki çıtasını yükseltti.

madalya listesi:

Takım turnuvadan 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam dört madalya ile ayrıldı. Eyüp Akbıyık (68 kg) altın madalyanın sahibi oldu. Muhammed Ali Kalay (41 kg) ve Berat Tekin (48 kg) gümüş madalya kazanırken, Musa Yusuf Tekin (38 kg) bronz madalya elde etti.

kulübün değerlendirmesi:

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcuların başarısını altyapıya yapılan yatırımların sonucu olarak niteledi ve hem sporcuları hem de antrenörleri tebrik etti. Kanik, "Sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda kürsüde yer alması, kulübümüzün güreşte ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Bugün kürsüde olan sporcularımızın, yarın çok daha büyük organizasyonlarda ülkemizi temsil edeceğine inanıyoruz. Kulüp olarak görevimiz, onların yolunu açmak, doğru eğitim ve çalışma ortamını sağlamak. Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’ın destek ve öncülüğünde altyapımıza yatırım yapmaya ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyespor yetkilileri, alınan sonuçların hem sportif hem de altyapı yatırımlarının doğruluğunu gösterdiğini belirterek, genç sporcuların gelişimine yönelik çalışmaların süreceğini aktardı.

MALATYA’DA 15 ÜLKEDEN BİNDEN FAZLA SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI GÜREŞ...

MALATYA’DA 15 ÜLKEDEN BİNDEN FAZLA SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI GÜREŞ TURNUVASI’NDA MÜCADELE EDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN MİNİK GÜREŞÇİLERİ, 1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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