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Canik'te üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği başlıyor

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’ten ilk kez üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs verileceğini ve başvuruların ilerleyen günlerde başlayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Canik'te üniversiteyi kazanan öğrencilere burs desteği başlıyor

Canik belediye meclisi eylül ayı açılış toplantısı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçede süren altyapı çalışmaları, ulaşım yatırımları ve eğitim destekleri ele alındı. Sandıkçı, yürütülen projeler ve kazandırılması planlanan yeni yatırımlarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda ulaşıma yönelik yatırımlara vurgu yapılarak ilçe ulaşım ağının yeni yollarla genişletildiği, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulmasının sürdürüleceği belirtildi.

eğitimde kapsamlı destekler:

Sandıkçı, eğitim alanındaki projelerin ilçede her aşamayı kapsadığını ifade ederek bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye edileceğini açıkladı. Ayrıca Canik’ten ilk defa üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği sağlanacağını belirtti.

Belediye, eğitimde örnek projeler geliştirmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Sandıkçı, burs desteğine ilişkin başvuru sürecinin ilerleyen günlerde başlatılacağını duyurdu.

sosyal projeler ve toplumsal buluşmalar:

Toplantıda sosyal projelere ilişkin olarak beşincisi düzenlenen 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesine de değinildi. Sandıkçı, projenin cami atmosferinde çocukları ve gençleri bir araya getirdiğini, katılımcıların hediyelerine kavuştuğunu ve toplumda kardeşlik iklimini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından toplantı son buldu.

CANİK BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI AÇILIŞ TOPLANTISI&#039;NDA İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE...

CANİK BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI AÇILIŞ TOPLANTISI'NDA İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN YENİ YATIRIMLARLA İLGİLİ MECLİS ÜYELERİYLE BİLGİLER PAYLAŞAN BAŞKAN SANDIKÇI, "HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ CANİK İÇİN SAHADA AZİM VE GAYRETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ. ULAŞIMA YÖNELİK YATIRIMLARA YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ KAYDEDEN BAŞKAN SANDIKÇI, İLÇENİN ULAŞIM AĞINI YENİ YOLLARLA GENİŞLETTİKLERİNİ, GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLARI VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNMAYI SÜRDÜRDÜKLERİNİ DİLE GETİRDİ. TOPLANTIDA, EĞİTİME YÖNELİK PROJELERE VE DESTEKLERE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİKLERİNE İŞARET EDEN BAŞKAN SANDIKÇI, BU YIL DA İLÇEDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN TAMAMINA ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ HEDİYE EDECEKLERİ VE İLK DEFA ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN TÜM ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ SAĞLAYACAKLARINI AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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