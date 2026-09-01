Alo adalet 135 devrede: yargıda hız ve muhataplık öncelik oldu

Bakanın ziyaretleri ve açılışlar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 çağrı merkezinin Adalet Bakanlığı'ndaki birimini ziyaret etti ve Ankara Batı Adliyesi'nde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Gürlek, çağrı merkezinde görev yapan personelle bir araya gelerek yeni hizmet modelinin uygulamaya alınmasına ilişkin bilgi aldı.

Gürlek, hattın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak devreye alındığını, bunun vatandaşların gecikme ve mağduriyet başvurularını hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacağını belirtti.

Çağrı merkezi ve personel:

Bakan, çağrı merkezinde görev yapan personele başarı dileyerek, burada en önemli hedefin vatandaşın mağduriyetini gidermek olduğunu vurguladı. Gürlek, personelle iş akışı ve eğitim konularında sohbet ederek, çağrılarını sabır ve özenle yönetmelerini istedi.

Gürlek, gecikmelerin nedenlerinin tespit edilip çözüm odaklı adımlar atılacağını söyleyerek, "Alo Adalet hattının hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yargının hızlandırılması ve yasal düzenlemeler:

Bakan, yargıda öncelikli hedeflerinin sürecin hızlandırılması olduğunu belirtti. Gürlek, 12. Yargı Paketi ile bu amaca yönelik önemli adımlar atıldığını, ekim ayında paketin bir kısmının daha geleceğini ve bazı yasal düzenlemelerin planlandığını söyledi.

Uzun sürmesine yol açan uygulamalara ilişkin özellikle bilirkişi uygulamasına dair düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan, "Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım" uyarısında bulundu ve kararların uzamasının mağduriyet oluşturduğunu vurguladı.

Bakan ayrıca, yargı süreçlerinin denetim mekanizmalarının işletildiğini; istinaf ve Yargıtay yollarının mevcut olduğunu ancak kararın uzun sürmesinin toplumda derin yaralar açtığını belirtti.

Uygulama takvimi ve kurumsal adımlar:

Gürlek, pilot uygulamanın ardından sistemin ekim ayından itibaren tüm Türkiye'de hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nın fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesinin sürdürüleceğini, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik kurumsal kapasitenin geliştirileceğini söyledi.

Ziyarete Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, Personel Genel Müdürü Cahit Cihad Sarı ve Bilgi İşlem Genel Müdürü Mehmet Murat Tuzcu eşlik etti.

Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinde hız ve vatandaşla muhataplığın artırılmasının temel amaç olduğunu yineleyerek, HSK'nın da gerekirse hakimlerle ilgili süreçlerde devreye girip gerekli işlemleri yapması gerektiğini ifade etti.

Bakan Gürlek, ‘Alo Adalet 135’ çağrı merkezinde incelemelerde bulundu