Eğitim yatırımları masaya yatırıldı: Bayburt'ta müfettişlerle değerlendirme

Vali Mustafa Eldivan ildeki eğitim çalışmalarını değerlendirdi

Vali Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılarak kentte yürütülen eğitim yatırımları ve denetim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda mevcut çalışmaların durumu, öncelikli ihtiyaçlar ve idari koordinasyon konuları ele alındı.

denetim programları ve müfettiş görüşmeleri:

Vali Eldivan, denetim programları kapsamında Bayburt’ta bulunan Millî Eğitim Müfettişleri ile bir araya geldi. Görüşmede; denetimlerin kapsamı, saha tespitleri ve raporlama süreçleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Eldivan, denetim sonuçlarının eğitim kalitesinin yükseltilmesinde yol gösterici olacağını vurguladı.

eğitim yatırımları ve devam eden çalışmalar:

Toplantıda ayrıca kentteki eğitim yatırımları ve devam eden projeler masaya yatırıldı. Eldivan, Millî Eğitim Müfettişleri Aytekin Yılmaz, Ekrem Karakaya, Özcan Kol ve Mehmet Güngör ile yaptığı iadeiziyarette, eğitim-öğretim faaliyetlerinin artırılması ve yürütülen çalışmaların etkinliğinin sağlanması yönünde görüş birliği bulunduğunu belirtti.

BAYBURT'TA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI