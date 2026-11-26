Cenaze töreni

Dr. Muharrem Bayar, 81 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Bolvadin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Bayar, eğitimci, tarihçi ve araştırmacı kimliğiyle anıldı.

Defin işlemi

Cenaze, Bolvadin Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Bolvadin Şehir Kabristanı'na defnedildi.

Katılımcılar

Törene Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Karyağdı ve Mehmet Koyuncu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE 81 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN EĞİTİMCİ, TARİHÇİ VE ARAŞTIRMACI DR. MUHARREM BAYAR, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.