HİB ödül töreninde hizmet ihracatının yükselişi vurgulandı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen 'Hizmet İhracatının Şampiyonları' ödül töreninde yaptığı konuşmada, hizmet sektörünün Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline geldiğini belirtti. Törende, hizmet ihracatına katkı sunan firmalar 20 kategoride ödüllendirildi ve sektörlerin uluslararası pazarlardaki başarıları öne çıktı.

Bakan Bolat'ın mesajı:

Bakan Bolat, hizmet sektörünün başarısını ülke ekonomisinin kazanımı olarak nitelendirerek sözlerine başladı. Bolat, 'Emeğiniz, vizyonunuz ve yenilikçi yaklaşımınız sayesinde hizmet sektörümüz her geçen yıl daha da güçleniyor' dedi ve sektörün son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi rakamlarla açıkladı.

Bolat, Türkiye'nin hizmet ihracatının 2002'de 14 milyar dolar düzeyindeyken 2025'te 125 milyar dolara ulaştığını ve hizmet ticaretinde 63 milyar dolarlık fazlanın cari işlemler dengesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, 2026 Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 127,2 milyar dolar olduğunu ve yıl sonu hedefi olan 128 milyar dolar'a emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Hizmet sektörlerinin bileşimi ve katkıları:

Tören konuşmasında, hizmet ihracatına katkı veren alanlar tek tek anıldı. Bolat, turizmde 65,2 milyar dolar gelir ve 63,9 milyon ziyaretçi; taşımacılıkta 42,6 milyar dolar gelir; sağlık turizminde 3 milyar dolar; eğitim hizmetlerinde 3,2 milyar dolar ihracat başarısına ulaşıldığını paylaştı. Kültürel içeriklerin küresel erişimine dikkat çekerek, Türk dizileri ve filmlerinin 170'ten fazla ülkeye ulaştığını vurguladı.

Bolat ayrıca müteahhitlik sektörünün küresel alandaki başarısını hatırlatarak, Türk firmalarının 139 ülkede üstlendiği ve tutarı 571 milyar dolar olan 13 bini aşkın proje ile ülkenin marka gücünü pekiştirdiğini belirtti.

HİB başkanından strateji ve gelecek vurgusu

HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker de törende yaptığı konuşmada hizmet ihracatındaki yükselişi değerlendirdi. Şeker, 2018'de 65,5 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2025'te 124,9 milyar dolar seviyesine çıktığını hatırlattı ve elde edilen 63 milyar dolarlık fazlanın döviz geliri ve cari denge açısından önemini vurguladı.

Şeker, hizmet ihracatının yalnızca döviz girdisi sağlamadığını, aynı zamanda insan kaynağı, bilgi, teknoloji ve uzmanlığa dayalı yapısıyla ekonomiye katma değer sunduğunu belirtti. Tasarım, yazılım, finansman, lojistik, teknik danışmanlık ve satış sonrası hizmetlerin sanayi ürünlerinin rekabet gücünü artırdığına dikkat çekti.

Özellikle küçük ve orta ölçekli hizmet ihracatçılarının teknolojiye, uzmanlığa ve veri altyapısına erişiminin önemine işaret eden Şeker, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde hazırlanmakta olan 2030 Türkiye Hizmet İhracatı Stratejisi'nin sektörlerin geleceği için yol haritası olacağını söyledi.

Konuşmaların ortak mesajı, hizmet ihracatının Türkiye'nin ekonomik gücüne, uluslararası itibarına ve küresel rekabet kapasitesine sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceği yönündeydi. Törende ödül alan firmalar ve sektör temsilcileri, elde edilen rakamların sektörel dönüşüm ve teknolojik yatırıma bağlı olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve uzmanlaşmanın önemini yeniden vurguladılar.

Bolat, törenin sonunda ihracatçılara yönelik tebriklerini ileterek, 'Bu başarıda aslan payına sahip olan siz değerli ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı ve ekonomik istikrarın sürdürülmesinin önemine değindi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ‘HİZMET İHRACATININ ŞAMPİYONLARI’ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU