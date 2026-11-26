Valiler kararnamesiyle gelen yeni atama
Resmi Gazete'de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Hasan Şıldak Giresun Valiliği görevine getirildi. Atama, şehrin son 6 yılda dördüncü kez valisini değiştirmesi anlamına geliyor.
Bu süreçte görev yapan isimler arasında 19 Haziran 2020 tarihinde Iğdır Valiliğinden Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü, 10 Ağustos 2023 tarihinde görevini devrettiği Mehmet Fatih Serdengeçti ve Serdengeçti'den boşalan göreve getirilen Mustafa Koç bulunuyor.
Kronoloji ve görev süreleri:
Enver Ünlü 19 Haziran 2020'de göreve başladı ve yaklaşık üç yıllık görev sürecinin ardından 10 Ağustos 2023 tarihinde yerini Serdengeçti'ye devretti. Mehmet Fatih Serdengeçti ise 11 Ağustos 2023'te göreve başladı ve 19 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan kararnamede Osmaniye Valiliğine atandı.
Serdengeçti'nin ayrılmasının ardından Giresun Valiliğine getirilen Mustafa Koç, Resmi Gazete'de yayımlanan 25 Kasım 2026 tarihli kararla görev yerinin değişmesiyle kısa süreli görev yapan isimler arasına girdi. Görevdeki 10. ayında merkeze alınan Koç'un yerine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak atandı.
Şıldak'ın göreve başlaması bekleniyor; atamanın yürürlüğe girmesiyle Giresun'da son 6 yıl içinde dört farklı valinin görev yaptığı kayda geçmiş olacak.
MERKEZE ALINAN MUSTAFA KOÇ GİRESUN VALİLİĞİ'NDE 10 AY GÖREV YAPABİLDİ
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