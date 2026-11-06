Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0912 -0,15%
Bist 11.392,08 +0,52%
Altın Gram 6.579,58 -0,80%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 98,60 +0,32%
--°

Eğitimcilere ses ve ifade becerileri kazandıran diksiyon programı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen 'Güzel Konuşma ve Diksiyon' eğitimi, eğitimcilere nefes, vurgu ve beden dili çalışmaları sundu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitimcilere ses ve ifade becerileri kazandıran diksiyon programı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde diksiyon eğitimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Eğitimcilerin Eğitimi Programı kapsamında 'Güzel Konuşma ve Diksiyon' eğitimi düzenlendi. Program, öğretim görevlileri ve eğitimcilere yönelik iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Eğitimin kapsamı ve uygulamaları:

Eğitimi veren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Demircan programda doğru nefes alma teknikleri, sesin etkili kullanımı, kelimelerin doğru vurgulanması ve beden dilinin iletişimdeki rolü konularını ele aldığını aktardı. Katılımcılar bu başlıklar çerçevesinde teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı alıştırmalar da yaptı.

Amaç ve beklentiler:

Demircan, konuşmanın yalnızca bilgi aktarma aracı olmadığını; aynı zamanda güven ve etkileşim unsuru olduğunu vurguladı. Eğitimin amacı, eğitimcilerin hem sınıf içinde hem de sosyal yaşamda kendilerini daha açık ve etkili biçimde ifade edebilmelerini sağlamak ve bu becerileri öğrencilerine örnek olacak şekilde kullanmalarına katkı sunmaktır.

NÖHÜ’DE EĞİTİMCİLERE GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ

NÖHÜ’DE EĞİTİMCİLERE GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minik öğrencilerden 20 aileye el uzatan iyilik hareketi
images

Minik eller büyük fark yarattı: sınıf dayanışması 20 aileye ulaştı
images

Okul tabelaları, saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin isimleriyle değiştirild...
images

Okul öncesi öğretmenleri Bayburt'ta oyun temelli öğrenme becerilerini geliştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

Krefeld'de devrilen tanker sonrası 23 ton nitrik asit sızıntısı alarmı

Radyoterapide milimetrik hareket takibiyle sağlıklı organlar korunuyor

Öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi