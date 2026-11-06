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Okul öncesi öğretmenleri Bayburt'ta oyun temelli öğrenme becerilerini geliştirdi

Bayburt'ta Milli Eğitim, UNICEF ve LEGO Vakfı iş birliğiyle düzenlenen seminerde 60 okul öncesi öğretmeni oyun temelli öğrenme konusunda eğitildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul öncesi öğretmenleri Bayburt'ta oyun temelli öğrenme becerilerini geliştirdi

Seminerin düzenlenişi ve katılım:

Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve LEGO Vakfı iş birliğinde yürütülen Oyunla Öğreniyorum projesi kapsamında Bayburt'ta düzenlenen Oyun Yoluyla Öğrenme Semineri, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi. Programa 60 okul öncesi öğretmeni katıldı ve etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF temsilcileri hazır bulundu.

Vurgu ve hedefler:

Seminerin açılışında konuşan Kahraman, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül eğitim yaklaşımı ile Maarifin Kalbinde Oyun anlayışının önemine dikkat çekti. Kahraman, seminerde ayrıca Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde oyunun çocukların keşfetme, öğrenme ve kendilerini ifade etme süreçlerindeki rolünü vurguladı.

Uygulama ve beklentiler:

Programda öğretmenlerin oyun yoluyla öğrenme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı ve bilgi odaklı çalışmalar yapıldı. Seminerin, sınıflarda daha etkili, kapsayıcı ve eğlenceli öğrenme ortamları oluşturulması bakımından önem taşıdığı belirtildi. Kahraman, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve seminere katılan öğretmenlere teşekkür etti.

BAYBURT’TA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ OYUN TEMELLİ ÖĞRENME KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

BAYBURT’TA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ OYUN TEMELLİ ÖĞRENME KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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