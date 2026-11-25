Eğitimin kökleriyle buluşma: Bursa'da 550 öğretmen aynı masada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Merinos AKKM Yıldırım Bayezid Salonu’nda düzenlediği programda 550 öğretmeni aynı sofrada bir araya getirdi. Program, eğitim camiasına yönelik saygı ve teşekkürü somutlaştıran bir buluşma niteliği taşıdı.

Program ve katılımcılar:

Etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast katıldı. Merinos AKKM Yıldırım Bayezid Salonu, bu önemli gün için hazırlanan düzenleme ve misafir ağırlama programıyla öğretmenleri ağırladı.

Biba'nın mesajı ve söylemleri:

Programda konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, eğitimle ilgili vurgularını tarihî ve kültürel referanslarla ördü. Konuşmasında "Öğretmenlik, bir cana dokunma, bir şahsiyeti kuyumcu titizliğiyle işleme ve bir aşk meselesidir" sözünü öne çıkardı ve öğretmenleri hem aklı hem kalbi aydınlatan "gönül işçileri" olarak tanımladı.

Biba, yaradılış gayesinin ve medeniyet tasavvurunun ilk mesajının "Oku" emrinde gizli olduğunu hatırlatarak Hacı Bektaş-i Veli’den aktardığı sözlere atıfta bulundu. Cemil Meriç’in "Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da" ifadesine gönderme yaparak, bir toplumu köklerine bağlayan ana damar olarak eğitimin önemini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca öğretmenlerin rolünü şu cümlelerle özetledi: "Oku, düşün, uygula, neticelendir" düsturu ile nesillere hem köklerine bağlı olmayı hem de geleceği cesaretle kucaklamayı öğrettiklerini belirtti. Yerel yönetim ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğini eğitime yapılan bir sorumluluk yatırımı olarak tanımladı.

Anma, minnet ve buluşmanın sonu:

Biba, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit düşen ve ebediyete uğurlanan tüm eğitimciler için rahmet dileyip, emekli öğretmenlere sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Öğretmenlerin kente ve bireylere kattıkları değeri "şehrin aklı ve ışığı" şeklinde özetledi ve tüm katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Program sonunda Başkan Vekili Şahin Biba, masaları tek tek ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi; etkinlik bu sıcak temaslarla son buldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA 550 ÖĞRETMENİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU. BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, "ÖĞRETMENLİK, BİR CANA DOKUNMA, BİR ŞAHSİYETİ KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE İŞLEME VE BİR AŞK MESELESİDİR" DEDİ.