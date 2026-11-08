Eğlence merkezine silahlı saldırı: 4 şüpheli 2 av tüfeğiyle yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, geçtiğimiz gün Bursa'da bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine yönelik silahlı saldırı sonrası harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması ve saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturmanın detayları:

Polis ekipleri, saldırıya ilişkin elde edilen görüntüler üzerinden yürüttükleri titiz ve koordineli çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları değerlendirilen K.A., M.E.K., A.K. ve M.Ö. isimli dört şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Yakalama sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Adli süreç ve emniyet açıklaması:

Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ve M.E.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kamu güvenliğini tehlikeye düşüren suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA'DA EĞLENCE MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI