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Eğlence merkezine silahlı saldırı: 4 şüpheli 2 av tüfeğiyle yakalandı

Bursa'da eğlence merkezine saldırının görüntülerini inceleyen polis, K.A., M.E.K., A.K. ve M.Ö.'yü 2 av tüfeğiyle yakaladı; iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eğlence merkezine silahlı saldırı: 4 şüpheli 2 av tüfeğiyle yakalandı

Olayın gelişimi:

Olay, geçtiğimiz gün Bursa'da bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine yönelik silahlı saldırı sonrası harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması ve saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturmanın detayları:

Polis ekipleri, saldırıya ilişkin elde edilen görüntüler üzerinden yürüttükleri titiz ve koordineli çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları değerlendirilen K.A., M.E.K., A.K. ve M.Ö. isimli dört şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Yakalama sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Adli süreç ve emniyet açıklaması:

Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ve M.E.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kamu güvenliğini tehlikeye düşüren suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA&#039;DA EĞLENCE MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BURSA'DA EĞLENCE MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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