Kullanılmayan ev İznik'te küle döndü, itfaiye çevreyi korudu

İznik'te kullanılmayan ev kül oldu:

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde bulunan kullanılamayan ev çıkan yangın sonucu küle döndü. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Müdahale ve çevrenin korunması:

İhbar üzerine olay yerine giden İznik Belediye itfaiyesi ekipleri yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışması sayesinde alevler yan taraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve yangının çevrede daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Hasar ve vatandaşların katkısı:

Yangında evin çatısı çöktü ve yapı büyük oranda maddi hasar gördü. Mahalle sakinleri de çeşme sularıyla müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek verdi; böylece söndürme çalışmaları hızlandırıldı.

Olayla ilgili ilk bilgiler bu şekildedir; yangının çıkış nedenine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİ BOYALICA MAHALLESİ'NDE KULLANILAMAYAN BİR EVDE BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.