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Ehliyetini 20 gün önce alan genç, Tonguç altgeçidinde yaşamını yitirdi

Antalya'da ehliyetini 20 gün önce alan 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula, Tonguç Altgeçidi'nde kontrolden çıkan motosikletiyle çarpıştı; cenazesi ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ehliyetini 20 gün önce alan genç, Tonguç altgeçidinde yaşamını yitirdi

Antalya'da 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Tonguç Caddesi'ndeki Tonguç Altgeçidi'nde dün saat 23.30 sularında meydana gelen kazada, 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula yaşamını yitirdi. Sula'nın ehliyetini 20 gün önce aldığı öğrenildi.

kaza ve ekiplerin müdahalesi:

Olayda, Sula'nın kullandığı 07 BSA 572 plakalı motosiklet altgeçide geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün yol kenarındaki trafik levhasına çarpmasının ardından motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi ve yol ortasında durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında alt geçit tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı; bölgeye gelen vatandaşlar, polis ekiplerinin çalışmalarını üst kısımdan izledi.

cenaze işlemleri ve ailenin durumu:

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Mehmet Ege Sula'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motosiklet ise çekici yardımıyla alındı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sula'nın cenazesi öğle saatlerinde ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Cenaze alınışı sırasında ailenin büyük üzüntü içinde olduğu gözlendi.

Soruşturma, kazanın oluş nedeninin tespiti için sürdürülüyor.

ANTALYA&#039;DA EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALDIĞI ÖĞRENİLEN VE GEÇİRDİĞİ MOTOSİKLET KAZASINDA YAŞAMINI...

ANTALYA'DA EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALDIĞI ÖĞRENİLEN VE GEÇİRDİĞİ MOTOSİKLET KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN 18 YAŞINDAKİ GENCİN CENAZESİ, YAKINLARI TARAFINDAN MORGDAN ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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