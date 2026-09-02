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Turgutlu'da balonlarla başlayan barış şöleni çocuk sesleriyle renklendi

Turgutlu'da belediye ve Almila Turgutlu iş birliğiyle düzenlenen Dünya Barış Günü etkinliğinde balon korteji, oyunlar ve yüz boyama ile çocuklar doyasıya eğlendi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turgutlu'da balonlarla başlayan barış şöleni çocuk sesleriyle renklendi

etkinlik balon kortejiyle başladı

Turgutlu Belediyesi ve Almila Turgutlu iş birliğiyle düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü programı, belediye önünden kalkan balon kortejiyle başladı. Kortejde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Rıza Kıran, Yeni Parti İlçe Başkanı Hasan Ayma ile Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri yer aldı. Etkinlik boyunca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve kortej kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.

alan etkinlikleri ve çocuk oyunları:

Balon kortejinin ardından program 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda devam etti. Şişme oyun parkurları, çeşitli yarışmalar, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri çocukların yoğun ilgisini çekti. Ailelerin de katılımıyla gün boyu süren etkinlikler, hem eğlence hem de barış temasını çocukların gündelik oyunları ve etkinlikleri üzerinden pekiştirmeyi hedefledi.

başkanın mesajı:

Çetin Akın etkinlikte yaptığı konuşmada, "Turgutlu Belediyesi Almila Dünya Barış Günü Etkinliklerimizde çocuklarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Belediyemiz önünden başlayan Balon Kortejimizin ardından birbirinden renkli etkinliklerle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk. Kahkahaların, sevginin ve güzel anların paylaşıldığı bu özel günde bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Barışın, dostluğun ve kardeşliğin ülkemizde ve tüm dünyada daim olmasını diliyorum" dedi. Akın, etkinliklerin toplumda barış ve dayanışma bilincini artırma amacı taşıdığını vurguladı.

Etkinlik, katılımcıların memnuniyeti ve çocukların neşesiyle sona erdi; Turgutlu Belediyesi ve Almila Turgutlu, benzer çalışmaları sürdürme taahhüdünde bulundu.

TURGUTLU BELEDİYESİ VE ALMİLA TURGUTLU İŞ BİRLİĞİYLE 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA...

TURGUTLU BELEDİYESİ VE ALMİLA TURGUTLU İŞ BİRLİĞİYLE 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLAN BİR GÜN YAŞADI. BALON KORTEJİYLE BAŞLAYAN PROGRAMDA ÇOCUKLAR ŞİŞME OYUN PARKURLARI, YARIŞMALAR, PALYAÇO VE YÜZ BOYAMA ETKİNLİKLERİYLE DOYASIYA EĞLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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