Koçarlı'da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Koçarlı'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çulhalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı intikal ederek alevlerin yayılmasını önledi.

Müdahale detayları:

Yangına müdahale eden Muğla Orman Bölge ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğüna bağlı yangın söndürme ve itfaiye ekipleri, olay yerinde hem havadan hem de karadan yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin koordineli çalışması, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında belirleyici oldu.

Soğutma ve güvenlik çalışmaları:

Bölgedeki alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, yangının yeniden alevlenmesini önlemek için çevrede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölge güvenli hale gelene dek çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni ve zarar tespitiyle ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı; yetkililer gelişmeler hakkında bilgi verdiğinde kamuoyu bilgilendirilecek.

EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE ALEVLER BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI