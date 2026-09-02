Yeni sezon öncesi Balıkesir'de güvenlik zirvesi

toplantının gündemi:

stadyum güvenliği ve protokol tribünü:

Balıkesirspor kulüp yöneticileri, taraftar grup temsilcileri, emniyet yetkilileri ve basın mensupları 2026-2027 futbol sezonu öncesinde bir araya geldi. Toplantıda öncelikli gündem maddeleri olarak stadyum güvenliği, deplasman organizasyonları ve tribün düzeni ele alındı.

emniyet yetkililerinin vurguları:

Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Spor Güvenliği Koordinasyonundan sorumlu Rıdvan Dal, federasyonun bu yıl protokol tribünü konusuna özel önem verdiğini belirtti. Protokol tribününde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyleyen Dal, kulüp yönetimi ve basının desteğiyle özellikle stadyuma girişlerde gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. Konuşmasını Balıkesirspor’un yeni sezonunda başarı dilekleriyle tamamladı.

kulüp hedefleri ve taraftarın rolü:

yönetimden gelen mesajlar:

Balıkesirspor Kulüp Yöneticisi Ali Osman Eser, bu sezon için geniş ve iddialı bir kadro oluşturduklarını, hedeflerinin play-off bile beklemeden şampiyon olmak ve sonraki sezonlar için hızlı lig yükselmesi sağlamak olduğunu aktardı. Eser başarıyı kulüp başkanının çabaları, emniyet güçleri, taraftarlar, basın ve kentin bütünleşmesi ile mümkün kılacaklarını vurguladı.

Toplantı, taraftar grup temsilcilerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.

BALIKESİR'DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU ÖNCESİNDE BALIKESİRSPOR KULÜP YÖNETİCİLERİ, TARAFTAR GRUP TEMSİLCİLERİ, EMNİYET YETKİLİLERİ VE BASIN MENSUPLARI GÜVENLİK TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ.