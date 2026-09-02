Dolar 48,2130 -0,12%
Euro 55,9509 +0,02%
Bist 13.899,92 -2,31%
Altın Gram 6.772,00 -0,63%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,26 -0,41%
--°

Yeni sezon öncesi Balıkesir'de güvenlik zirvesi

Balıkesirspor yöneticileri, taraftar temsilcileri ve emniyet yetkilileri 2026-2027 sezonu öncesi protokol tribünü ve stadyum güvenliğini ele aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yeni sezon öncesi Balıkesir'de güvenlik zirvesi

toplantının gündemi:

stadyum güvenliği ve protokol tribünü:

Balıkesirspor kulüp yöneticileri, taraftar grup temsilcileri, emniyet yetkilileri ve basın mensupları 2026-2027 futbol sezonu öncesinde bir araya geldi. Toplantıda öncelikli gündem maddeleri olarak stadyum güvenliği, deplasman organizasyonları ve tribün düzeni ele alındı.

emniyet yetkililerinin vurguları:

Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Spor Güvenliği Koordinasyonundan sorumlu Rıdvan Dal, federasyonun bu yıl protokol tribünü konusuna özel önem verdiğini belirtti. Protokol tribününde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyleyen Dal, kulüp yönetimi ve basının desteğiyle özellikle stadyuma girişlerde gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. Konuşmasını Balıkesirspor’un yeni sezonunda başarı dilekleriyle tamamladı.

kulüp hedefleri ve taraftarın rolü:

yönetimden gelen mesajlar:

Balıkesirspor Kulüp Yöneticisi Ali Osman Eser, bu sezon için geniş ve iddialı bir kadro oluşturduklarını, hedeflerinin play-off bile beklemeden şampiyon olmak ve sonraki sezonlar için hızlı lig yükselmesi sağlamak olduğunu aktardı. Eser başarıyı kulüp başkanının çabaları, emniyet güçleri, taraftarlar, basın ve kentin bütünleşmesi ile mümkün kılacaklarını vurguladı.

Toplantı, taraftar grup temsilcilerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.

BALIKESİR&#039;DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU ÖNCESİNDE BALIKESİRSPOR KULÜP YÖNETİCİLERİ, TARAFTAR GRUP...

BALIKESİR'DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU ÖNCESİNDE BALIKESİRSPOR KULÜP YÖNETİCİLERİ, TARAFTAR GRUP TEMSİLCİLERİ, EMNİYET YETKİLİLERİ VE BASIN MENSUPLARI GÜVENLİK TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
images

Kağıtspor’un gençleri Türkiye ve Avrupa arenalarında kürsü kurdu
images

Cüneyt Çakır Rusya'da hakem yapısını yeniden kurgulayacak
images

Manisa’nın altın kızları dünya şampiyonasına iddialı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı

Almanya kuzey Atlantik’te 500 km menzilli LORA balistik füze denemesi yaptı

Burhaniye'de briç rüzgârı: zafer kupasında körfezden 80 sporcu buluştu

Yangını başında izledi, taksiyle uzaklaştı: Nasuh Dede Mahallesi'nde kadın gözaltına alındı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı