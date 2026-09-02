Ambulansa yol açarken kaldırıma savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı

Olayın gelişimi:

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, ışıkların yeşile dönmesinin ardından hareket eden 50 AFC 209 plakalı tırın sürücüsü Fatih S., arkadan siren çalan ambulans ve cenaze aracına yol vermek amacıyla sağ şeride yanaştı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 50 AGD 211 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet tır ile kaldırım arasında sıkıştı ve kaldırıma devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ali P. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Nevşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme başlattı.

Tır sürücüsü Fatih S., "Ambulans ve cenaze aracı siren çalıyordu. Yeşil ışıkta ilerledim, ambulansa yol vermek için sağa yanaştığım sırada motor arkadan çarptı. Hemen durup yardım ettim" diye konuştu. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

NEVŞEHİR’DE AMBULANSA YOL VERMEK İSTEYEN TIR SÜRÜCÜSÜ SAĞ ŞERİDE YANAŞTIĞI SIRADA AYNI YÖNDE İLERLEYEN ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETE ÇARPTI.