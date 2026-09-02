Tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle süren 'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında savunmalar öne çıktı

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada tahliye talepleri alındı

'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ikinci duruşması, 10'uncu gününde devam etti. Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliye talepleri alındı; her sanık savunmasını yaparak tutukluluk gerekçelerinin haksız olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık beyanlarının alınmasına devam etmek üzere duruşmayı bölümlere ayırdı.

Serdal Taşkın'ın savunması:

İddianamede usulsüz ihaleler düzenleyip, ihalelerin örgüt ile iltisaklı şahıslara verildiği ve Kültür A.Ş. içinden para çıkarılması amacıyla gerçeğe aykırı faturalar kestirildiği öne sürülen eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Serdal Taşkın tahliyesini talep etti. Taşkın beyanında, 'Eylemlere konu olan suçları işlemedim' diyerek kendini savundu.

Taşkın, göreve 13 ay devam ettiğini ve 18 aydır tutuklu olduğunu söyledi. SGK'dan emekli olduğunu, maaşı haricinde gelirinin bulunmadığını ve görevi İBB iştirak şirketlerinin yönetim kurallarına uygun yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca 2020 sonuna kadar Erzincan'da çiftçilik yaptığını, tutuklanmasının ardından arazilerini ekip biçemediklerini ve ailesinden uzak kaldığını belirterek mahkemeden tahliye ve beraat talep etti.

Murat Kapki'nin beyanları:

İddianamede açık hava reklam alanlarından haksız kazanç sağlamak amacıyla örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve örgüt üyesi Hüseyin Köksal üzerinden kurulduğu belirtilen BVA Reklam ve Advercity gibi firmalara görünürde ortak yapıldığı öne sürülen iş insanı Murat Kapki de tahliye talebinde bulundu.

Kapki, iddianamede kendisinden talimat aldığı, talimat verdiği veya örgütün somut faaliyetine bilerek katıldığına dair delil gösterilmediğini savunarak, 'Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Olmadım da' ifadelerini kullandı. Kapki ayrıca, 'Murat Ongun’un benim yöneticim olduğu iddia ediliyor. Ama buna inanacak bir tane bile insan reklam piyasasında bulamazsınız. Biz Murat Ongun ile kedi köpek gibiydik birbirimize karşı. Sevmezdik birbirimizi' diyerek iddiaları reddetti ve örgüt üyeliğine dair delil olmadığını vurguladı.

Duruşmanın seyri ve sonraki adımlar:

Duruşma, diğer tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere öğle arasına verildi. Mahkeme, alınan savunmaları değerlendirip hukuki kararı verecek; tahliye talepleri ile ilgili ara kararın ne zaman açıklanacağı duruşma tutanaklarına yansıyacak.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlenildi