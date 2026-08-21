Eksi 30'la gelen çözüm: Manisa petek kaybını durduruyor

Manisa'da arıcılığa soğuk depolama desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcıların en önemli sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesiyle mücadele için "Bal Peteği Muhafaza ve Koruma Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi'nde kurulan konteyner tipi soğuk hava deposu, 25 Ağustos itibarıyla hizmete açılacak ve hasat sonrası kabartılmış peteklerin güvenli saklanmasını sağlayacak.

Uygulamayla peteklerin yeniden kullanılabilirliği korunarak üreticilerin maliyetlerinin azaltılması ve üretimdeki kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye, şoklama işlemini tamamlanan petekleri paketleyip arıcılara yüzde 100 hibe desteğiyle teslim edecek.

Şoklama yöntemi ve hedeflenen etkiler:

Petekler, büyük balmumu güvesiyle mücadelede kimyasal kullanımına alternatif olarak eksi 30 derece sıcaklıkta şoklanacak. Bu işlem; erişkin güveler, larvalar, pupalar ve yumurtaların yok edilmesini amaçlayarak saklama döneminde zarar görmeyi engelleyecek. Böylece bal ve petekte kimyasal kalıntı riski azalacak, üretim güvenliği artacak.

Soğuk zincirde saklanan petekler bir sonraki sezona kadar muhafaza edilerek yeniden kullanım için uygun hale getirilecek. Bu yaklaşım hem çevresel hem de ürün güvenliği açısından öncelikli bir tercih olarak öne çıkıyor.

Uygulama süreci ve kayıt düzeni:

Projeden yararlanacak arıcıların petekli çerçeveleri adetleriyle birlikte sayılarak tutanak ve imza karşılığında teslim alınacak. Şoklama, paketleme ve muhafaza işlemlerinin tamamlanmasının ardından petekler, aynı usulle tutanak ve imza karşılığında arıcılara iade edilecek.

Bu düzen, hem teslim alma sürecinin şeffaflığını sağlayacak hem de depolama sürecinde sorumlulukların netleşmesini temin edecek. Belediye tarafından işletilen konteyner tipi soğuk depo, arıcıların erişimine açık bir hizmet noktası olarak faaliyet gösterecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmeye ve arıcılığın sürdürülebilir, sağlıklı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaya yönelik adımlarını sürdürdüğünü belirtiyor. Proje, petek kayıplarını azaltarak üreticilerin bakım ve yenileme maliyetlerinde somut bir azalma hedefliyor.

Arıcılar, sezon sonu petekleri güvenli bir ortamda saklatma imkanı bularak hem üretim verimliliğini koruyacak hem de kimyasal müdahaleye gerek kalmadan ürün bütünlüğünü muhafaza edebilecekler.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARICILARIN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLAN BÜYÜK BALMUMU GÜVESİNE KARŞI 'BAL PETEĞİ MUHAFAZA VE KORUMA PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRİYOR. GÖLMARMARA’NIN HIROĞLU MAHALLESİ’NDE KURULAN KONTEYNER TİPİ SOĞUK HAVA DEPOSUNDA KABARTILMIŞ PETEKLER EKSİ 30 DERECEDE ŞOKLANARAK ZARARLILARDAN ARINDIRILACAK. ŞOKLANAN PETEKLER, ARICILARA YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİYLE TESLİM EDİLEREK BİR SONRAKİ SEZONA KADAR GÜVENLE MUHAFAZA EDİLECEK.