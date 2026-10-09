El freni unutulan otomobil denize kaydı ve vinçle çıkarıldı

Olayın ayrıntıları:

Çanakkale'nin Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücü, park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttu. Park halindeki 17 ADU 188 plakalı otomobil, deniz kenarına yakın bir noktadan kayarak denize düştü. Sürücü aracın kaydığını görmesine rağmen müdahale edemedi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

İhbar üzerine olay yerine polis dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyıda güvenlik önlemleri aldıktan sonra aracın çıkarılması için çalışma başlattı. Araç, yaklaşık 3 saatlik çaba ve vinç desteğiyle denizden çıkarıldı.

Kurtarma sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi; olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SÜRÜCÜSÜNÜN EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTARAK PARK ETTİĞİ OTOMOBİL KAYMAYA BAŞLADI. SÜRÜCÜ ARACIN KAYDIĞINI GÖRMESİNE RAĞMEN MÜDAHALE EDEMEDİ.