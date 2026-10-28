Elazığ ilkokulunda küçük yaştan itibaren deprem bilinci aşılanıyor

eğitimin içeriği:

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, çocuklara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ayrıntılı şekilde aktarıldı. Eğitim kapsamında öğrencilere afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında sergilenmesi gereken davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Özellikle deprem anında uygulanması gereken Çök-Kapan-Tutun hareketi üzerinde duruldu; öğrencilere panik yapmadan güvenli davranışlar sergilemenin ve doğru hareket etmenin önemi vurgulandı.

amaç ve önemi:

Eğitimin temel hedefi, çocukların küçük yaşlardan itibaren afet bilinci kazanmasını sağlamak ve muhtemel afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarına katkı sunmaktır. Bu sayede öğrencilerin olası bir durumda doğru refleksleri göstermesi ve çevresindekileri yönlendirebilmesi amaçlanıyor.

Uygulamalı anlatımın ve pratik tekrarların ön planda olduğu eğitim, öğrencilerin bilgileri sahada rahatça uygulayabilmesini hedefleyerek afetlere karşı farkındalığı artırmayı amaçladı.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ