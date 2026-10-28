Havza'da özel eğitim öğrencilerinden cumhuriyet coşkusu

kutlama programı ve açılış:

Samsun’un Havza ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen bir programla Cumhuriyet'in 103. yılını andı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; programın açılış konuşmasını Görsel Sanatlar Öğretmeni Şehri Çol yaptı.

Şehri Çol, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü öğrencilerimizle birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin bu anlamlı gün için büyük bir heyecanla hazırladıkları şiirleri ve gösterileri sergilemeleri bizler için çok kıymetli. Cumhuriyet, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden biridir. Bizler de eğitimciler olarak öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi, millî ve manevi değerlerimizi tanımalarını ve yaşatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

şiirler, gösteriler ve izleyici ilgisi:

Programda özel eğitim öğrencileri hazırladıkları şiirleri seslendirdi ve çeşitli gösteriler sundu. Öğrencilerin performansları, salonda bulunan öğrenci velileri ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi; alkışlar ve içten tepkiler etkinliğe duyulan coşkuyu ortaya koydu. Okul bahçesinde gerçekleşen kutlamada, katılımcılar 29 Ekim'in anlam ve önemine ilişkin sunulan çalışmaları takdir etti.

Etkinlik, öğrencilerin sosyal ve sanatsal yönlerinin desteklenmesine katkı sağlamanın yanı sıra, Cumhuriyet değerlerinin okul düzeyinde yaşatılmasına yönelik bir örnek oluşturdu. Törene katılanlar, özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı programa gösterdikleri ilgiyi sürdürdü ve günün anlamını birlikte paylaştı.

HAVZA’DA ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI