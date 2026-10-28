Pazarlar jandarmasına aile destekleri ve şiddetle mücadele eğitimi

Pazarlar ilçe jandarma personeline bilgilendirme çalışması:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Toplantıda, personelin hizmet sunduğu vatandaşlara rehberlik edebilmesi amacıyla kurum politikaları ve başvuru süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Eğitimin kapsamı:

Çalışmada öncelikle Evlilik Kredisi başvuru süreçleri anlatıldı; başvuru koşulları, gerekli belgeler ve yönlendirme usulleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından Koruyucu Aile Hizmetleri kapsamı ve bu hizmetlerin önemi vurgulandı; koruyucu aile sürecinde jandarma personelinin rolü ve vatandaşla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Son bölümde ise Aile İçi Şiddetle Mücadele ele alınarak, erken müdahale, yönlendirme mekanizmaları ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik adımlar tartışıldı.

Hedefler ve iş birliği:

Etkinliğin amacı, jandarma personelinin vatandaşlara doğru bilgi aktarımı yapmasını sağlamak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olarak belirtildi. Toplantı, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve aile içi şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması yönünde beklentiler oluşturdu. Katılımcılara yönlendirme kaynakları ve iletişim kanalları hakkında bilgi verilerek, sahadaki uygulamaların etkinliği artırılmaya çalışıldı.

PAZARLAR’DA JANDARMA PERSONELİNE AİLE HİZMETLERİ ANLATILDI