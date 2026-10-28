Kütahya'da kursiyerlere yaşam planı ve teknoloji bilinci eğitimi

Program ve amaçları:

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında düzenlenen eğitim çalışmasında, yaşlılara yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkânlarının geliştirilmesi hedeflendi. Çalışmanın temel amacı, bireylerin kendi yaşlılık planlarını yapabilmelerine yönelik farkındalığın artırılması ve toplumun değişen demografik yapısına hazırlıklı hale gelmesinin sağlanması olarak belirlendi.

Eğitimin gerçekleştirildiği yer ve kadro:

Eğitimler, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda; Başöğretmen Berra Yiğit ile Sosyolog Tuğba Tekin tarafından Semiha Güzel Külliye Kur’an Kursu kursiyerlerine verildi. Program, kurumlar arası koordinasyonla yürütülen bir faaliyet olarak kayda geçti.

İçerik ve beklentiler:

Oturumlarda öncelikli olarak "Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum" konusu işlendi; katılımcıların yaşamın farklı dönemlerinde ortaya çıkan rollerini tanımaları ve bu rollere esnek şekilde uyum sağlamaları hedeflendi. Bunun yanında "Dijital Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanımı" başlığı altında kursiyerlere dijital araçları güvenli ve bilinçli kullanma alışkanlıkları kazandırılmaya çalışıldı.

Eğitimlerin sonunda amaçlanan, kursiyerlerin yaşlılık dönemine ilişkin planlama yapabilme yeteneğinin güçlendirilmesi, değişen yaşam rollerine adaptasyon kapasitelerinin artırılması ve teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarının sağlanmasıydı. Bu tür faaliyetlerin, yerel düzeyde yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmaya katkı sunması bekleniyor.

KÜTAHYA’DA KURSİYERLERE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİTİMİ