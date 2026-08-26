Elazığ ticaretini Romanya iş birlikleriyle büyütmeyi hedefliyor

Elazığ TSO'da Romanya-Türkiye heyetiyle görüşme

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ağustos ayı meclis toplantısında, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve beraberindeki heyet konuk edildi. Toplantıya Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk ile Elazığ TSO meclis üyeleri katıldı.

Meclis açılışında konuşan Meclis Başkanı Sedat Karataş, Elazığ’ın çeşitli alanlarda güçlü bir üretim potansiyeline sahip olduğunu, sanayi ve ekonomi alanında öne çıkma yönündeki gayretlerin somut sonuçlar verdiğini vurguladı.

toplantının gündemi:

Toplantının önemli başlıklarından biri şehirlerarası ve uluslararası ticaret ağlarının güçlendirilmesiydi. İdris Alan, Romanya ile ilişkilerin sadece coğrafi yakınlığa değil, karşılıklı güven ve stratejik ortaklığa dayandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bilindiği gibi ticaret; sadece aynı il, aynı ülke hatta aynı kıtanın sınırlarını aşmış ve dünya ölçeğinde bir dolaşım ağına dönüşmüştür. Artık bir ürüne ulaşmak kadar o ürüne daha ekonomik ve kolay şartlarda ulaşmak gibi bir önceliğimiz hatta alternatif tercih imkân ve fırsatlarımız var."

Alan konuşmasında, Romanya’nın Türkiye için Balkanlar’daki önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu ve son yıllarda yakalanan ivmeyle karşılıklı dış ticaret hacminde gözlemlenen artışa dikkat çekti.

çamyatağı projesi ve beklentiler:

Elazığ TSO’nun ısrarlı girişimleri sonucunda, kent ekonomisini ve istihdamı güçlendirecek Çamyatağı Küçük Sanayi Sitesi projesinin ihale aşamasına geldiği ifade edildi. Alan, projeyi yakından takip edenlere teşekkür ederek özellikle AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk ile katkı sunan tüm kurumlara şükranlarını iletti.

Başkan Alan, mevcut iş yeri sayısının yetersiz olduğunu ve bu sayının artırılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı: "Bu alanda yapılacak iş yeri sayısını yetersiz buluyor ve sayısının artırılması adına girişimlerimizi sürdürdüğümüzü de huzurlarınızda ifade etmek istiyorum."

Alan ayrıca, Elazığ TSO olarak sahada olduklarını, üyelerin talep ve sorunlarını birebir dinlediklerini ve ekiplerinin bu şehrin sanayisini ve ekonomisini ileriye taşımaya yönelik çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Bu çabaların ilin ekonomik gelişmesine katkı sağladığını ve iş dünyasının memnuniyetinin en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Romanya bağlantıları ve destek hizmetleri:

Tamer Atalay ise toplantıya davet edilmelerinden memnun olduğunu söyleyerek ziyaretin amacını açıkladı. Atalay, Elazığlı iş insanlarını Romanya’daki yatırım ve ticaret fırsatlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Amacımız, Elazığlı iş insanlarına Romanya’da nasıl şirket kurabileceklerini, yatırım ve ihracat yapabileceklerini, ihalelere nasıl katılabileceklerini anlatmak."

Atalay, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak şirket kuruluşu, yatırım, hukuki ve mali süreçler ile oturum konularında iş insanlarına destek sağladıklarını; iki ülke arasında bir köprü görevi gördüklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, Elazığ iş dünyası ile Romanya arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendiren görüşmeler ve tarafların karşılıklı destek taahhütleriyle sona erdi. Elazığ TSO yetkilileri, önümüzdeki dönemde hem dış ticaret hacmini artırmaya yönelik adımların hem de yerel üretim altyapısını güçlendirecek projelerin takipçisi olacaklarını belirtti.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ