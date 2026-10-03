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Elazığ TSO'da istikrar: İdris Alan yeniden başkan seçildi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde İdris Alan, meslek komitelerinin çoğunluğunda üstünlük kurarak yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ TSO'da istikrar: İdris Alan yeniden başkan seçildi

Seçim süreci ve katılım:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki organ ve meslek komitesi seçimleri, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içindeki Koç İlkokulunda gerçekleştirildi. Sabah saat 09.00 itibarıyla kurulan sandıklarda üyeler, oda bünyesinde faaliyet gösteren 19 farklı meslek komitesini belirlemek amacıyla oylarını vermeye başladı.

Oy kullanma işlemi, Emniyet güçleri ve İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yürütüldü. Sandıklar saat 17.00’de kapanırken, sayım İlçe Seçim Kurulu yetkilileri tarafından yapıldı.

Yarışan listeler ve sonuçlar:

Oda meclisi ve yönetimini belirleyecek yarışta İdris Alan, Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner liderliğindeki üç farklı liste mücadele etti. Sayımın ardından meslek gruplarının çoğunluğunda üstünlük sağlayan mevcut başkan İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Seçim sonucunun dağılımına ilişkin olarak İdris Alan, alanda yaptığı değerlendirmede, 'Sadece 5. grubu iki oyla kaybettik. Geçen dönemde de 5. grubu yine 2 oyla kaybetmiştik, nasip değilmiş' ifadelerini kullandı ve ekledi: '19 odanın 18’ini aldık.'

Atmosfer ve değerlendirme:

Alan, seçim günü için 'Elazığ’a yakışır bir seçim oldu' yorumunu yaparken, geçmişte medyada yaşanan eleştirilerin aksine seçim alanında samimi ve medeni bir atmosfer gözlendiğini belirtti. Katılımcıların birbirleriyle selamlaştığını, tokalaştığını ve barışçıl bir ortam oluştuğunu vurguladı.

Seçim sonuçları, yönetimde devamlılık sinyali verirken, oda içinde temsil edilen meslek komitelerinin büyük çoğunluğunun aynı yönetim altında toplanması, önümüzdeki dönem için politika ve önceliklerin tutarlılığını destekleyecek bir zemin oluşturuyor. İdris Alan da sözlerini, sevdiği bir şarkı sözünü anımsatarak tamamladı: 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi.'

Seçimlerin Elazığ iş dünyası için hayırlı olmasını dileyen Alan, yarıştıkları kişilerin de arkadaş ve kardeşleri olduğunu belirterek sürecin genel olarak olgunluk içinde geçtiğini ifade etti.

BUGÜN YAPILAN ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİNDE, OY SAYIM İŞLEMLERİNİN ARDINDAN...

BUGÜN YAPILAN ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİNDE, OY SAYIM İŞLEMLERİNİN ARDINDAN MEVCUT BAŞKAN İDRİS ALAN YENİ DÖNEM İÇİN YENİDEN GÖREVE SEÇİLDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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